Dikkat! Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dikkat! Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor!

Ankara basınının "Cezmi Abi"si Cezmi Sayılgan yeni yazısında medyadaki insan kaynakları sorununu kaleme aldı.

Dikkat! Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor!
12.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:31

Geçen gün önemli bir haber kanalının Ankara'da yöneticiliğini yapan arkadaşım, sohbet esnasında muhabir aradıklarını ama aradıkları nitelikte bir muhabir bulamadıklarını söyledi.

Önce bu duruma biraz şaşırıp, "Onca muhabir var, birçoğu da sizin kanalda çalışmayı çok ister" dedim. Sonra takip edeceği alanı ve tecrübe kriterini düşününce arkadaşıma biraz hak verdim.

Bir tarafta işsiz birçok meslektaşımız bir tarafta muhabir arayıp bulamayan Tv kanalı. Evet biraz çelişkili bir durum. Önceden böyle değildi. Medyanın çok geniş bir insan kaynağı havuzu vardı. Eskinden yöneticiler, değil aradığını bulamamakta, adaylar arasından tercih yapmakta zorlanırdı.

* * *

Sorulması gereken, oradan buraya nasıl geldik? Bugün gazete, televizyon ve internet sitesi sayısı eskiden fazla ama personel sayısı maalesef eskiden daha az. Eskiden Ankara'da 7-8 kameraman ve 10 muhabirin çalıştığı bir haber merkezi bugün 2 kameraman ve 2 muhabirle iş görüyor. Pool yayınlar, kurumların servis ettikleri, sosyal medya paylaşımları ve aynı medya grubundaki kanalların ortak içerik kullanımı haber merkezilerini besleyince, haliyle fazla muhabir ve kameramana da gerek duyulmuyor. Mikrofondaki süngeri sökünce "X Haber", diğer süngeri takınca "Z Tv" oluyor. Oysa kameraman da muhabir de aynı. Patronlar zoru başarıyor ve bir koyundan iki post çıkartıyor.

* * *

Bugün medyada kurum sayısı artıyor ama çalışan sayısı giderek azalıyor. Yani medyanın insan kaynakları havuz kuruyor. Eskiden bu havuzu stajyerler de doldururdu. Haber merkezleri yaz aylarında stajyerlerle dolardı. Birçoğu iletişim fakültesi öğrencisi olan bu gençler, okulda belki 3-4 senede edinemedikleri bilgi ve tecrübeye 3 aylık staj döneminde sahip olurlardı. Yöneticiler, gelecek vaat edenlere "Sen staja devam et" derdi. Bunlar stajyerliğin ardından kadroya alınırdı. Oysa şimdi öyle mi? Gerek sigorta ve maaş yükümlülüğü gerek iş sağlığı ve güvenliği kuralları, gerek büroda kalabalık olmasın düşüncesiyle birçok kanal stajyer bulundurmamayı tercih ediyor. Bu nedenle de gelecek vaat eden genç yetenekler kaybolup giderken, kanallar da kendi ayağına sıkmış oluyor.

Eskiler de stajyeri maliyet ve ayak bağı olarak görseydi bugün birçok önemli isim ekranda olamazdı. Bu noktada, medyanın istihdam politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü havuz kuruyor…

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar Güncel
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun Politika
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Hadise Mabel Matiz Çağla Şıkel Bergüzar Korel
Spor Podolski Sergen Yalçın Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Taciz Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Dikkat! Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 15:10:51. #1.15#
title