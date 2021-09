Dikkat! Her an müzik çıkabilir

03 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİDikkat! Her an müzik çıkabilirBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 'Dikkat müzik çıkabilir' sloganıyla geliştirilen proje kapsamında, her an her yerde Bursalıları müzikle buluşturuyor.