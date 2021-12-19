DİKKAT : Giresun'un İç Kesimlerinde Fırtına Bekleniyor! - Haberler
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DİKKAT : Giresun'un İç Kesimlerinde Fırtına Bekleniyor!

DİKKAT : Giresun'un İç Kesimlerinde Fırtına Bekleniyor!
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun'un iç kesimlerinde; Dereli, Yağlıdere, Güce, Doğankent ve Çanakçı ilçelerinde fırtına bekleniyor.

YAĞLIDERE, GİRESUN (Habermetre) - Giresun'un iç kesimlerinde; Dereli, Yağlıdere, Güce, Doğankent ve Çanakçı ilçelerinde fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımız ve ilgililerin; Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bugün (19. 12. 2021-Cumartesi) akşam (18. 00) saatlerinden sonra rüzgarın; Güneyli yönlerden Giresun iç kesimlerinde (Dereli, Yağlıdere, Güce, Doğankent ve Çanakçı) fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtınanın etkisini Yarın (20. 12. 2021-Pazar) gece (21. 00) saatlerine kaybetmesi bekleniyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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