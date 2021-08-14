Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı

Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrasında oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ile yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik Uyarı

Tarih: 13 Ağustos 2021 CumaSaat: 12: 15Uyarı No: 366

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Ağustos Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren 15 Ağustos Pazar günü ilk saatlere kadar Giresun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13. 08. 2021 19: 00-15. 08. 2021 06: 00

Hadisenin Şiddeti

Aşırı Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar - Yıldırım

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış

1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış

6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış

21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış

51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış

76-100 kg/m²

Aşırı yağış

100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

Kaynak: Habermetre