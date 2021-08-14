Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı
Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrasında oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ile yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteorolojik Uyarı
Tarih: 13 Ağustos 2021 CumaSaat: 12: 15Uyarı No: 366
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Ağustos Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren 15 Ağustos Pazar günü ilk saatlere kadar Giresun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
13. 08. 2021 19: 00-15. 08. 2021 06: 00
Hadisenin Şiddeti
Aşırı Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler
Sel - Su Baskını - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar - Yıldırım
Alınabilir Tedbirler
Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış
1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış
6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış
21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış
51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış
76-100 kg/m²
Aşırı yağış
100 kg/m² üzeri
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: Habermetre