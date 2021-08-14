Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı

Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Giresun ve tüm ilçeleri için 14-15 Ağustos tarihlerinde "Turuncu" kategori ile yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrasında oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ile yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik Uyarı

Tarih: 13 Ağustos 2021 CumaSaat: 12: 15Uyarı No: 366

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Ağustos Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren 15 Ağustos Pazar günü ilk saatlere kadar Giresun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13. 08. 2021 19: 00-15. 08. 2021 06: 00

Hadisenin Şiddeti

Aşırı Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar - Yıldırım

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış

1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış

6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış

21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış

51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış

76-100 kg/m²

Aşırı yağış

100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek
Magazin Kibariye Hande Erçel Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dikkat! Giresun İçin Turuncu Uyarı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 00:30:47. #1.14#

title