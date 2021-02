Dikkat ex çıkabilir!

Bir sebeple ya da rastlantı sonucu bir araya gelen eski sevgililerin arasındaki ilişkinin mizahi bir dil ile anlatıldığı 'Ex Aşkım'da yarım kalmış aşkların, iz bırakan ilişkilerin, ihanetlerin, bazen bir şarkıyla bazen bir kokuyla akla düşen bazense bir kafede karşınıza çıkan eski sevgililerin birbirinden ilginç anları izleyiciyle buluşacak.

Aşk ilişkilerinin çok yakından tanık olduğumuz karmaşıklığını eğlenceli bir dil ile ele alan dizinin yönetmenliğini dört farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek, Devrim Özkan ve Yunus Ozan Korkut'un farklı bakış açılarıyla ele aldığı Ex Aşkım'ın her bölümünde farklı bir konu, her seferinde değişen oyuncu kadrosuyla ele alınıyor.

Senaryosunu Ebru Erdem'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi pek çok sürpriz ismin yer aldığı GAİN'in yepyeni komedi dizisi 'Ex Aşkım'in ilk 2 bölümü 13 Şubat Eski Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıkacak!

Kaynak: Hürriyet