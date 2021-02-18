Dikkat Edin, Yanından Geçtiğiniz Çınar Bir "Ay Ağacı" Çıkabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dikkat Edin, Yanından Geçtiğiniz Çınar Bir "Ay Ağacı" Çıkabilir

18.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:54
Dikkat Edin, Yanından Geçtiğiniz Çınar Bir

50 yıl önce Şubat ayında Apollo 14 Ay'a gittiğinde amaçlarından biri de bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaktı.

50 yıl önce Şubat ayında Apollo 14 Ay'a gittiğinde amaçlarından biri de bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaktı.

İki astronot, Alan Shepard ve Edgar Mitchell, Ay yüzeyinde golf oynarken, üçüncü astronot Stuart Roosa sıfır yerçekimi ortamının yanlarında taşıdıkları 500 ağaç tohumuna etkisini test etmek üzere Ay çevresinde turlamıştı. Bu tohumlar 1971'de Ay'ın etrafında 34 kez dolaştı.

"Bataklık Çamı," devasa boyutlara ulaşan "Kızıl Servi," "Sığla Ağacı," "Douglas Göknarı," ve "Çınar Ağacı" tohumları Dünya'ya döndükten sonra iklim şartları göz önünde bulundurularak gezegenimizin farklı bölgelerine ekildiler. 450'si tuttu ve 'Ay Ağacı' adıyla büyüdüler.

Fidanlar okullara, parklara ve devlet kurumlarına hediye edildi ve öğrendiğim kadarıyla sadece ellisinin yeri kesin biliniyor.

NASA HARİTA YAYINLADI

Geçtiğimiz Şubat ayında NASA, bazılarının yerini gösteren bir harita yayınladı.

Ağaçların bazıları Beyaz Saray'a, Brezilya ve İsviçre'deki çeşitli bölgelere, Uluslararası Dostluk Ormanı'na, çeşitli üniversitelere ve NASA merkezlerine dikildi.

Ayrıca ağaçların bazılarının Japonya İmparatorluğu'na ve bazı Avrupa ülkelerine diplomatik amaçlarla yollandığı biliniyor.

Kim bilir belki her gün önünden geçtiğiniz çınar ağacı da Ay'a gidip gelmiştir!

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dikkat Edin, Yanından Geçtiğiniz Çınar Bir "Ay Ağacı" Çıkabilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:55:02. #1.14#
title