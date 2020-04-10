DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SPOR HAREKETLERİ YAPAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHABağcılar'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Bağcılar'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık şüphelileri, dikkat çekmemek için sokakta spor hareketleri yaptı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile bir sokağa gelen iki şüpheli, park halinde olan motosikleti çalmak istedi. Ardından sokaktan geçen mahalle sakinlerini gören şüpheliler, bir anda spor hareketleri yapmaya başladı. Sokakta kimsenin olmadığından emin olan şüphelilerden biri, park halindeki motosikletin kilidini ayağıyla kırdı. Motosikleti iterek çalıştıran şüpheli, motosiklete binerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kasklı iki kişinin motosikletle bir sokağa geldiği ardından bir kişinin motosikletten indiği, daha sonra yoldan geçen mahalle sakinlerini gören şüphelilerin spor hareketleri yapmaya başladığı, şüphelilerden birinin park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldığı ve iki şüphelinin olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA