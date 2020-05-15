Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi
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Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi

Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi Bursa'da bir kişi dikkat çekebilmek için 400 bin liralık spor otomobilini direğe zincirle bağladı.

Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi
15.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:16

Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi

BURSA - Bursa'da bir kişi dikkat çekebilmek için 400 bin liralık spor otomobilini direğe zincirle bağladı. Bir görenin bir daha dönüp baktığı vatandaşların bir çoğunun bir anlam veremediği görüntünün görme engelliler için yapılan yolun ortasına konulan telefon santrali ve direğine dikkat çekmek için yapıldığı ortaya çıktı. Yoldan geçenlerin dönüp bir daha baktığı anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bir esnaf, dükkanın önündeki kaldırımda bulunan engelli yolunun üzerine yapılan telefon kutusu ve direğe dikkat çekebilmek için 400 bin liralık aracını direğe zincirledi. Yol üzerinden geçen vatandaşlar olaya bir anlam veremezken bir bakan meraktan geri dönüp bir daha baktı. Yoldan geçmek isteyen engelli vatandaşların zorlandığını ve bu duruma dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını belirten araç sahibi Oktay Dinçkol, "Burada bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntıyı gündeme getirmek için böyle bir çalışma yaptık. Engelli yaya geçidinden vatandaşların geçemediğini gördük. Bununda nedeni burada bulunan direk ve telefon kutusudur. Bizde buna dikkat çekebilmek için aracımızı buraya zincirle bağladık. Zaten oldukça da faydalı oldu. Dönen bir daha bakıyor. İnşallah bu sorunda en kısa sürede çözülür" dedi.

Dikkat çekmek için 400 bin liralık lüks otomobilini direğe zincirledi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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