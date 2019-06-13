Araştırmalara göre, insanların yarısı sahip olduğundan daha büyük televizyon istiyor

TV'lerin boyutları giderek büyüyor, insanların yarısı sahip olduğundan daha büyük TV istiyor. Sony'nin 'Oturma Odasının Evrimi' raporu kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar, televizyonun son 50 yılda evlerimizde oynadığı rolü ortaya koyuyor.

Rapora göre taşınabilir cihazların popülaritesindeki artışa rağmen TV'lerin boyutları da giderek büyüyor. Günümüzde insanların 3'te 1'i 55 inçin üzerinde ekrana sahip bir TV, %16'sı ise 65 inç üzeri bir set arzuluyor. Sahip olduğundan daha büyük bir TV isteyenlerin oranı %48'i bulurken, bu isteğe sahip erkeklerin oranının kadınlardan daha fazla olması dikkati çekiyor.

Küçük ve taşınabilir cihazların popülaritesindeki artışa rağmen, televizyonlar daha da büyüyor ve küçüleceklerine dair herhangi bir emare yok.

Sony tarafından hazırlanan "Oturma Odasının Evrimi" raporu kapsamında Avrupa'nın dört bir yanında* gerçekleştirilen araştırmalara göre, insanların 3'te 1'inden fazlası (%35) bugün 55 inçten büyük bir TV isterken, %16'sı yeni XG95 TV gibi 65 inçin üzerinde devasa bir set arzu ediyor.

Ekstra büyük bir TV'ye duyulan istek, en çok 65 inçin üzerinde bir TV'yi tercih edeceğini belirtenlerin 4'te 1'i aştığı (%26) Fransa'da görülürken, Fransa'yı 5'te 1'lik tercih oranıyla Belçika takip ediyor.

10 kişiden 1'i büyük TV'yi statü sembolü olarak görüyor

Büyük bir TV sahibi olmak o kadar önemli ki, her 10 kişiden 1'i bunu statü sembolü olarak görüyor. Statü sembolü sayılma oranı akıllı telefon ve tabletlerde %7, tasarım kıyafetlerde %7, pahalı kol saatlerinde %6 seviyesinde. Şu anda sahip olduğundan daha büyük bir TV isteyenler ise araştırmaya katılanların neredeyse yarısını (%48) oluşturuyor.

Araştırmanın yapıldığı Avrupa ülkelerinde daha büyük bir TV'ye ihtiyaç duyanların başında %57 oranıyla bu isteklerini dile getiren İtalyanlar geliyor. Evlerinde sahip oldukları alanı gözlerinde büyütmeye en yatkın olan ve %18 oranıyla aldıkları TV'nin evlerine büyük geldiğini itiraf edenler de yine İngilizlerle birlikte İtalyanlar.

En iyi izleme deneyiminin TV'de olduğuna inananların oranı %80

Her ne kadar genellikle erkeklerin televizyonun büyüklüğüne takıntılı olduğu düşünülse de büyük televizyonlar, %43'ü daha büyük bir TV seti arzulayan kadınlar için de önemli. Buna rağmen, daha büyük bir TV istemeye %10 daha yatkın olan erkeklerin, "daha büyüğü daha iyidir" felsefesini benimsediğine hiç şüphe yok.

Teknoloji TV izlemek için giderek daha fazla yöntem ve ortam yaratırken, izleyiciler programları daha küçük bir cihaz yerine daha büyük bir ekranda izlemenin sağladığı kaliteyi gitgide daha fazla takdir ediyor. Yüzde 80 gibi çok yüksek oranda katılımcı halen en iyi izleme deneyiminin TV'de olacağına inanıyor. Bunun için verilen sebepler arasında %72 ile daha rahat izleme, %60 ile daha yüksek görüntüleme kalitesi ve %18 ile evde etkileyici bir görüntü yaratması yer alıyor.

Sony'nin TV uzmanı Gavin McCarron, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Sunduğumuz inanılmaz eğlencenin her zaman iyi görünmesini isteriz ve Sony XG95 TV gibi, üst düzey görüntü kalitesi standartlarına uyan daha büyük ekran boyutları, en iyi eğlencenin tadını çıkarmak için birebir. Sony'nin en son TV'si XG95, daha küçük yaşam alanlarında dahi, bulunduğunuz her yerden aynı görüntüyü elde etmenize imkan veren X-Wide Angle** özelliğine sahip. Ayrıca, Netflix Calibrated Mode ve IMAX Enhanced ile büyük ekran deneyimi oturma odanızın dört duvarı içinde bulunmanın konforuyla mükemmel şekilde konumlanıyor."

Birleşik Krallık'ın önde gelen TV psikolojisi uzmanı Emma Kenny, insanların neden büyük televizyonları tercih ettiğini ve bunları bir statü sembolü olarak gördüğünü şöyle açıklıyor:

"Hoşunuza gitse de gitmese de gerçekten 'kendini gösteren' nesnelere sahip olmayı başarının bir göstergesi olarak görüyoruz. Büyük TV pazarı büyüyor ve rekabetçi bir ortam yaratıyor. Evinizin modern, yaşam tarzınızın başarılı görünmesini istiyorsanız, statü sembolleri de önem kazanıyor. Bu 'ne kadar büyükse o kadar iyi' inanç sistemi, hiç TV dünyasındaki kadar belirginlik kazanmamıştı.

Oturma odalarının ev sinemalarına dönmesi, izleme deneyimini de hiç olmadığı kadar iyileştirdi. Tuttuğumuz futbol takımının maçlarını izlemek için kombine bilet almak birçoğumuzun ulaşamayacağı bir şey olsa da, büyük ve kaliteli bir TV ekranının karşısına geçtiğimizde kendimizi maçtaymış gibi hissedebiliriz.

Bu, salt egoların yükselmesi ile ilgili de görünebilir ancak bir diğer sebep de televizyonun genellikle paylaşılan bir deneyim olması. Kişinin sahip olduğu pahalı bir saat veya otomobille kıyaslarsak, televizyon bir evde yaşayan ya da ziyarete gelen herkesin faydalandığı bir şey. Dolayısıyla, bir yandan 'caka satmak' olarak değerlendirilebilecek bu durum belirli fedakarlık öğelerini de barındırabiliyor. İşte bu yüzden, televizyonda spor karşılaşmalarını izlemenin bir özeliği de, ailenizi ve dostlarınızı davet ederek, değer verdiğiniz kişilerin sizin teknoloji seçimlerinizden faydalanmasını sağlamak."

Sony'nin Avrupa'da TV Ürün Planlama Ve Pazarlamasından Sorumlu Başkanı Takayuki Miyama ise, "Yıllar içinde büyük TV'lerin popülaritesinde sürekli bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Muazzam bir ev sineması deneyimine yönelik artan arzu gibi, muhtemelen hareket halindeyken bir şeyler izleme kültürüne karşı bir panzehir olarak yükselen unsurlar, TV'lerin gitgide daha makul fiyatlı olması ile bir araya gelerek buna katkıda bulunuyor. Şimdi ise, Sony XG95 gibi TV'ler ile, izleyiciler 75 inçe kadar bir TV'yi, geçmişte ödeyecekleri maliyetin çok daha azına satın alabiliyor" diye konuştu.

Sony XG95 hakkında:

XG95, evde sinematik görüntü kalitesi sunan bir Full Array LED TV.

Güçlü Picture Processor X1™ Ultimate ile çalışan XG95, eşi görülmemiş düzeyde detay ve netliğe sahip bir üst düzey 4K HDR izleme deneyimi sağlıyor. Nesne tabanlı HDR remaster, daha iyi derinlik, doğru doku ve genel olarak daha gerçekçi resim yaratıyor.

XG95'in X-Wide Angle** özelliği, hangi açıdan izleniyor olursa olsun, görüntü kalitesinin korunmasını sağlıyor ve Sony'nin inanılmaz bir spor izleme deneyimi için sektör lideri pürüzsüzlük sunan orijinal optik tasarımı ve X-Motion Clarity™ özelliği sayesinde, bir LCD TV'nin normal yeteneklerinin ötesinde gelişmiş görüntü kalitesi sunuyor.

Daha da sarmalayıcı bir izleme için, XG95 serisi, Sony'nin yenilikçi Acoustic Multi-Audio™ teknolojisine sahip Sound-from-Picture Reality™ özelliğini de sunuyor.

XG95 TV'lerde, tam da eserin yaratıcısının arzuladığı izleme deneyimi ile sunulmasını sağlamak üzere, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced***, Dolby Vision™ ve Dolby Atmos™*** özellikleri de bulunuyor.

TV ve evi daha da akıllı hale getirmek için, XG95'de hem yerleşik Google Assistant**** hem de kullanıcıların ellerini serbest bırakan bir mikrofon bulunuyor. Yeni geliştirilen bir kullanıcı ara yüzü, sevilen uygulama ve ayarlara pürüzsüz ve hızlı erişim sağlıyor.