DİKKAT! BU İKİ BÖLGEYE GİRİŞLER YASAK
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DİKKAT! BU İKİ BÖLGEYE GİRİŞLER YASAK

DİKKAT! BU İKİ BÖLGEYE GİRİŞLER YASAK
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DİKKAT! BU İKİ BÖLGEYE GİRİŞLER YASAKYalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Doğu Sahil Bandın'da ve Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş yapan, bisikletleriyle gezen vatandaşların daha güvenli bir şekilde gezebilmeleri ve rahat hareket edebilmeleri için uygulamalarını sıklaştırdı.

DİKKAT! BU İKİ BÖLGEYE GİRİŞLER YASAK

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Doğu Sahil Bandın'da ve Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş yapan, bisikletleriyle gezen vatandaşların daha güvenli bir şekilde gezebilmeleri ve rahat hareket edebilmeleri için uygulamalarını sıklaştırdı. Her iki bölgenin girişlerinde uyarı levhalarının olmasına rağmen bu yolu kullanan motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri uyarılırken, yapılan denetimlerde ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask kontrolü de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Habermetre

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