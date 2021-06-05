Dikkat! Bu Bölgelerde Çalışma Yapılacak

DİKKAT! BU BÖLGELERDE ÇALIŞMA YAPILACAKYalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler 10 Mart Çarşamba günü kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirecek.

DİKKAT! BU BÖLGELERDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler 10 Mart Çarşamba günü kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirecek. Bağlarbaşı Mahallesi Kaptan Sokaktan başlayacak olan kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması Vatan Caddesi ve Yakup Acar Caddesi'ni takiben devam edecek. Yapılacak olan çalışmalar da daha önceden altyapısı olmayan güzergaha 500 mt çap 600'lük yağmursuyu, 215 mt çap 200'lük kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmalar sırasında oluşabilecek su kesintilerinden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Yalova Belediyesi ekipleri vatandaşları önlemlerini alması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Habermetre