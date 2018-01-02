SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşayan Hacıbey Arı (37), sosyal medyada başlattığı "Dikkat! Bu araçta dünyanın en pahalı yakıtı kullanılmaktadır projesi" ile toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyor.



Hacıbey Arı, Türkiye'de yakıt fiyatlarının diğer ülkelere göre yüksek olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden bir "sessiz protesto" başlattı. "Dikkat! Bu araçta dünyanın en pahalı yakıtı kullanılmaktadır" yazılı çıkartmaları isteyen araç sahiplerine ücretsiz dağıtan Arı, şu anda binden fazla arabada bu çıkartmanın bulunduğunu belirterek, yaptığı projeyle toplumsal bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.



Amaçlarının yakıt fiyatlarını ironik bir şekilde eleştirmek olduğunu vurgulayan teknoloji firmasında satış elamanı olarak çalışan Hacıbey Arı, "Biz araçlarda kullanılan yakıtlara yapılan zamları protesto etmek için sessiz bir çalışma gerçekleştirdik. Sosyal medya üzerinden organize olduk. Araçların arkasına yapıştırmak için küçük broşürler hazırladık. Bu broşüre de iğneleyici ve gırgır bir cümle koyduk. Broşüre, 'Dünyanın en pahalı yakıtı bu araçta kullanılıyor' yazdık. Bu yazılı broşürleri araçlarımızın arkasına yapıştırıyoruz. Samsun içerisinde bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Sosyal medyadan veya arabadaki yapıştırmayı görenler 'Bu nedir?' diye bize soruyor. Biz de anlattıktan sonra yapıştırmadan isteyenlere veriyoruz, onlar da kendi arabalarına yapıştırıyor. Talep günden güne artıyor. Şu anda binden fazla araçta bu yapıştırmalar var. Amacımız, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışarak, insanların her şeye tepkisiz kalmamasını sağlamak. Belki yakın zamanda yakıt fiyatlarını indiremeyiz ama uzun vadede başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tıpkı motorlu taşıtlar vergisinde oluşan tepkiler gibi" dedi.



Çıkartmalar, Samsun'da binden fazla araca yapıştırılmış durumda. - SAMSUN