DİKKAD'dın Dicle'deki eğitimini alan üreticiler sertifikalarını aldı

DİCLE (İHA) - Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, 20 ile 22 Eylül tarihleri arasında ilçedeki birçok üreticiye organik tarımla ilgili eğitim verildi.

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, yerel kalkınma stratejisi Leader 202-0 tedbiri kapsamında, ilçedeki 50 çiftçiye organik tarımın süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksek Okulu'ndan Doç. Dr. Zübeyir Türk ve Dr. Öğr. Üyesi Musa Büyük Organik tarım yetiştiriciliği hakkında katılımcılara eğitim verdi. Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD) tarafından yürütülen proje kapsamında verilen 3 gün süren 12 saatlik eğitime katılan 50 üreticiye, eğitim sonunda sertifika verildi. Verilen eğitimi de tamamlayan üreticiler, düzenlenen törenle sertifikalarını Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve törende bulunan protokol üyelerinden aldı.

Düzenlenen sertifika programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Emniyet Amiri Derya Karabıyık, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, Doç. Dr. Zübeyir Türk, Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Mehmet Şahinoğlu, DİKKAD Müdürü Rıdvan Bal, Dicle Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Aydın ve çok sayıda çiftçi katıldı. Doç. Dr. Zübeyir Türk, Dicle ilçesine bağlı 48 mahallesinden katılan çiftçilere organik tarımla ilgili bilgilendirme yaparken, Dr. Öğr. Görevlisi Musa Büyük ise organik tarımda kullanılan gübreler ve ilaçlar gibi önemli konularda anlatımda bulundu.

Sertifika töreni öncesi verilen son eğitimde konuşan Doç. Dr. Zübeyir Türk, yer üstü ve yer altı kaynaklarımız açısından dünyada Türkiye gibi ülkenin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Zübeyir Türk, "Memleketimizin çok değerli toprakları var. Kıymetini bilmeliyiz. Çok özenilen ülkeleri gezdim. Ondan sonra toprağımızı öpesim geldi. Tarımsal ürün çeşitliliği bakımından dünyada Türkiye gibi 2'nci bir ülke yok. Her türlü tarımsal ürünün yetişebileceği bir ekolojiye, iklime, toprağa sahibiz. Buranın güzellikleriyle övünüyor ve memleketimizin güzellikleriyle gurur duyuyorum. Organik tarım, doğal olarak üretilen maddelerdir. Organik tarım; organik tarımda üretilen maddelerin kayıtlı, kontrollü ve sertifikalı halleridir. Organik tarımın yapılacağı arazi, ana kara yolundan en az 1 kilometre, sanayi tesislerinden en az 3 kilometre uzak olmalıdır. Organik tarımın yapılacağı alanda, toprak tahlili yapılmalıdır. Organik tarımın yapılacağı toprak temiz olmalıdır. Kimyasal gübre kullanılırsa, organik tarım olmaz. Hasat ederken de, organik tarım esaslarına dikkat etmek gerekir. Organik tarımda kullanılacak suyu analiz etmek gerekir. Suda mikrop varsa, kullanılmaması lazımdır. Organik tarımda yapılan işlemleri kaydetmek gerekir. Bilinçli insanlar organik tarımı tercih ediyor" dedi.

DİKKAD Başkanı Mehmet Şahinodğlu, "Çiftçilere alanında uzman akademisyenler tarafından eğitim verilmesini sağlayan DİKKAD, LEADER yaklaşımına dayanan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulanmasını amaçlıyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR