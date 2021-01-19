Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesinde sondaj çalışmalarına başlandı
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Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesinde sondaj çalışmalarına başlandı

19.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:29
Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesinde sondaj çalışmalarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesi'nin sondaj çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesi'nin sondaj çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki raylı sistem ağının genişletilmesi yönündeki çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğü, gerekli başvuruları tamamlanan Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesinin zemin sondaj çalışmalarını başlattı. Belediye, istasyon yapıları için 24 sondaj noktası belirledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 7,4 km ve 8 istasyondan oluşan projenin zemin etüt sondaj çalışmalarına başlandığını, saha verilerine bağlı onay sürecinin ardından yapım ihale aşamasına geçeceklerini kaydetti.

Önce 4 istasyon

Açıklamada, Yavaş'ın Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülen metro çalışmalarına ilişkin paylaştığı son bilgilere de yer verildi.

Yavaş, önce 4 istasyonu teknik imkanlar dahilinde devreye almayı, kalan istasyonları da proje süresi içinde tamamlamayı ön gördüklerini ifade etti.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Yapım İzleme Şube Müdürü Mehmet Onur Kırık da güzergah üzerinde her 250 metrede bir 20-65 metre arası değişen derinliklerde sondaj çalışmasının yapılmasının planlandığı bildirdi.

Kırık, güzergah yerleri ve istasyon konumlarının belirlendiğini, yapım işine bir an önce başlamak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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