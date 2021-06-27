DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, daha önce parke taşı döşeli olan Bahriye Üçok Caddesi'ne asfalt dökülmesine tepki göstererek, mahalle arasından geçen yola hız sınırlaması için gereken önlemlerin alınmasını, kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını isteyerek...

İZMİR'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, daha önce parke taşı döşeli olan Bahriye Üçok Caddesi'ne asfalt dökülmesine tepki göstererek, mahalle arasından geçen yola hız sınırlaması için gereken önlemlerin alınmasını, kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını isteyerek "ölüm yaşanmadan tedbir alınsın" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile kendilerine destek veren Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile birlikte, asfalt dökülmesine tepki gösterdikleri Bahriye Üçok Caddesi'nde toplandı. "Cadde mi? Çevre yolu mu?", "Bahriye Üçok Caddesi tehlike altında", "Kaza geliyorum diyor", "Göz göre göre ölmek istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyan mahalleliler, 'Asfaltta ölüm, nedir bu zulüm", 'Asfaltta ölmek istemiyoruz", 'Başkan çöz bu işi" sloganları attı.

Mahalle sakinleri, daha önce caddenin parke taşı döşeli olduğunu, belediyenin asfalt dökme girişimleri üzerine buna karşı çıktıklarını hatırlattı. Sözlerinin o dönem dikkate alınmadığını ifade eden mahalleliler, asfalt dökülmesinin ardından ağır yük tonajlı araçların hızlı şekilde caddeden geçtiğini, bazı otomobillerin de caddede sürat denemesi yaptığını söyleyerek gerekli önlemlerin alınmasını, göz göre göre can kayıplarına izin verilmemesini istediklerini söyledi.

"Ölümler yaşanmadan tedbir alınsın" diyen mahalleli kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını istedi.

Grup adına konuşan mahalle sakini Serap Acar "Cumhuriyet mahallesinde ne yazık ki yakın zamanda yaşanan bir olayda gençlerimizi kaybettik. Burada da aynı şeyler söz konusu olabilir. Tam bir yıl önce buraları asfalt yapmayın diye dilekçe verdik. Belediye başkanı ile defalarca görüşme yaptık. Bütün bu başımıza gelecek olanları o dilekçede anlattık. Sözlü görüşmelerimizde oldu. O dönemde belediye başkanı dilekçe veren mahalle sakinlerine; 'sizi bana muhalif olanlar tarafından gönderilmiş kişilersiniz' dedi. Bunu 15 kişinin içerisinde bize söyledi. Halbuki her birimiz bu mahallede oturan sakinleriz. Asfalt konusundaki inadın nedenini hala anlayabilmiş değiliz. Dikili'de olan bitene baktığımızda yavaş yavaş çözmeye başladık. Ama öncelikle çözüm istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Tekin Tanrıverdi ise "Halkın talebini dinlemeyen bir belediyecilik anlayışına; sosyal belediyecilik anlayışı denemez. Burada ki halkın hepsi toplanmış, dilekçe vermiş. Bu dilekçelerin doğrultusunda hareket etmesi gereken yetkililer, halkın benimsemediği işlere imza atmışlar. Amaçlarını anlamak mümkün değil" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Oben ULU (İzmir/DİKİLİ)

DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ
DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ
DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ
DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Burak Elmas Emre Kocadağ Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 21:49:28. #1.14#

title