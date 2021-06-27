DİKİLİLİLER, PARKE TAŞI YERİNE ASAFAL DÖKÜLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

İZMİR'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, daha önce parke taşı döşeli olan Bahriye Üçok Caddesi'ne asfalt dökülmesine tepki göstererek, mahalle arasından geçen yola hız sınırlaması için gereken önlemlerin alınmasını, kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını isteyerek...

İZMİR'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, daha önce parke taşı döşeli olan Bahriye Üçok Caddesi'ne asfalt dökülmesine tepki göstererek, mahalle arasından geçen yola hız sınırlaması için gereken önlemlerin alınmasını, kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını isteyerek "ölüm yaşanmadan tedbir alınsın" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile kendilerine destek veren Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile birlikte, asfalt dökülmesine tepki gösterdikleri Bahriye Üçok Caddesi'nde toplandı. "Cadde mi? Çevre yolu mu?", "Bahriye Üçok Caddesi tehlike altında", "Kaza geliyorum diyor", "Göz göre göre ölmek istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyan mahalleliler, 'Asfaltta ölüm, nedir bu zulüm", 'Asfaltta ölmek istemiyoruz", 'Başkan çöz bu işi" sloganları attı.

Mahalle sakinleri, daha önce caddenin parke taşı döşeli olduğunu, belediyenin asfalt dökme girişimleri üzerine buna karşı çıktıklarını hatırlattı. Sözlerinin o dönem dikkate alınmadığını ifade eden mahalleliler, asfalt dökülmesinin ardından ağır yük tonajlı araçların hızlı şekilde caddeden geçtiğini, bazı otomobillerin de caddede sürat denemesi yaptığını söyleyerek gerekli önlemlerin alınmasını, göz göre göre can kayıplarına izin verilmemesini istediklerini söyledi.

"Ölümler yaşanmadan tedbir alınsın" diyen mahalleli kaldırımların ve geçitlerin biran önce yapılmasını istedi.

Grup adına konuşan mahalle sakini Serap Acar "Cumhuriyet mahallesinde ne yazık ki yakın zamanda yaşanan bir olayda gençlerimizi kaybettik. Burada da aynı şeyler söz konusu olabilir. Tam bir yıl önce buraları asfalt yapmayın diye dilekçe verdik. Belediye başkanı ile defalarca görüşme yaptık. Bütün bu başımıza gelecek olanları o dilekçede anlattık. Sözlü görüşmelerimizde oldu. O dönemde belediye başkanı dilekçe veren mahalle sakinlerine; 'sizi bana muhalif olanlar tarafından gönderilmiş kişilersiniz' dedi. Bunu 15 kişinin içerisinde bize söyledi. Halbuki her birimiz bu mahallede oturan sakinleriz. Asfalt konusundaki inadın nedenini hala anlayabilmiş değiliz. Dikili'de olan bitene baktığımızda yavaş yavaş çözmeye başladık. Ama öncelikle çözüm istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Tekin Tanrıverdi ise "Halkın talebini dinlemeyen bir belediyecilik anlayışına; sosyal belediyecilik anlayışı denemez. Burada ki halkın hepsi toplanmış, dilekçe vermiş. Bu dilekçelerin doğrultusunda hareket etmesi gereken yetkililer, halkın benimsemediği işlere imza atmışlar. Amaçlarını anlamak mümkün değil" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Oben ULU (İzmir/DİKİLİ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı