Dikili ve Beydağ, doğalgaza kavuştu
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Dikili ve Beydağ, doğalgaza kavuştu

Dikili ve Beydağ, doğalgaza kavuştu
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Beydağ ilçelerinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında devam eden alt yapı çalışması ve test aşamalarının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

İzmir'in Dikili ve Beydağ ilçelerinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında devam eden alt yapı çalışması ve test aşamalarının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, iki ilçede gaz verilen sokakların takibinin "www.izmirgaz.com.tr" adresinden yapılabileceği, bölge sakinlerinin İzmir Doğalgaz ile müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabilecekleri ifade edildi.

Doğalgaza ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabildiğinin kaydedildiği açıklamada tüm abonelik ve sözleşme işlemlerinin İzmir genelindeki 15 abone merkezi ve 5 hizmet noktasından gerçekleştirilebildiği ifade edildi.

Abonelik sözleşmesi sırasında istenecek belgeler ise şöyle:

"Kiracı ise kira kontratı veya ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, abone hesap numarası. Eğer sözleşme yapacak kişi tapu sahibi ise sadece abone numarası ile işlemlerini yapabiliyor. Sözleşme bedelleri www.izmirgaz.com.tr kurumsal web sitesinden öğrenilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye 7 gün 24 saat hizmet veren 0850 222 33 35 no.lu çağrı merkezi aracılığıyla ulaşılabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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