Dikili TDİOSB, jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı

İZMİR (İHA) - Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB), İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile imzalanan protokolle 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında jeotermal kaynak kullanım protokolü imzalandı.

6 jeotermal kuyu, 3 jeotermal arama ruhsatı

Protokol uyarınca, Dikili TDİOSB'nin gerçekleşeceği alanda YİKOB'a ait 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkı Dikili TDİOSB'ye geçmiş oldu. Böylece Dikili TDİOSB'nin elinde var olan jeotermal arama ruhsat sayısı 9'a, ruhsat alan büyüklüğü ise 15 bin 959 hektara ulaştı. Dikili TDİOSB, ihtiyaç duyduğu jeotermal kaynak için önemli bir potansiyele daha sahip oldu.

Ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden

Devlet olarak yatırımcıya her zaman destek olduklarını ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Protokolün İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu protokol, bölgedeki jeotermal varlığın sürdürülebilirliği ve yatırımcılara sunulması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası ve Dikili Belediyesi ortaklığında kurulan Dikili TDİOSB'nin İzmir'de ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, imzalanan protokolün bu birlikteliği taçlandırdığını ifade etti. Başkan Özgener, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına verdiği destekler dolayısıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

İmza törenine ayrıca; YİKOB'tan sorumlu Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş İlyas Demirkalkan, Ercan Korkmaz, Hayrettin Uçak, YİKOB Doğal Kaynaklar Müdürü Orhan Demirağlar ile YİKOB Mali İşler Müdürü Mustafa Arslan katıldı.

Dikili TDİOSB hakkında

Dikili TDİOSB, katma değeri yüksek yaş sebze ve meyvenin topraksız modern seralarda üretileceği, tarımsal sanayi parselleri ile yaş sebze meyvenin depolama, kurutma, işleme, paketleme, sera konstrüksiyon ve sarf malzeme üretimi gibi işletmelerin bir araya geleceği tarımsal kümelenme projesi. 3 bin dönüm arazide kurulacak Dikili TDİOSB'nin tüm tapuları alınarak imar planları onaylandığı, parselasyon planı aşamasına geçilmiş durumda olduğu ifade edildi. Altyapı projeleri bitmek üzere olan projenin, 50 sera yatırım parseli ve 35 tarımsal sanayi parseli bulunuyor. - İZMİR