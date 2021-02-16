Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ihracatçılara tanıtıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki (TDİOSB) 85 parselden 15'inin satıldığı belirtildi.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, çevrim içi toplantıyla Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bölgeyi çok önemsediklerini, potansiyeline inandıklarını kaydetti.

Projede parsel satışlarının başladığını belirten Uçak, "Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanmaktadır. Bu projenin ülkemizdeki meyve çeşitliliği ve kalitesine katkıları olacağına inanıyorum. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık kısmı taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 milyar 100 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına ulaştık. Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise tarıma dayalı üretim yapan firmaları bölgede yatırıma davet etti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise Dikili TDİOSB'nin çok iyi altyapıya sahip, yer seçimi çok doğru bir proje olduğunu, Ege Bölgesi'nin tarımsal üretim ve ihracatına ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hitay Baran da süreçlerinin çok hızlı ilerlediğini, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin katma değerli üretimi artırmak ve tarım sanayi entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Projede bulunan 83 sanayi parselinin 15'ini sattıklarını belirten Baran, 2021 sonuna kadar parsellerin yüzde 50'sini satmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz