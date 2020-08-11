Dikili'nin su sorunu bitmiyor
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Dikili'nin su sorunu bitmiyor

İZMİR'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 6 yıldır süren su sorununu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını söyledi.

Dikili'nin su sorunu bitmiyor
11.08.2020 08:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:37

İZMİR'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 6 yıldır süren su sorununu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Bircan, "Pandemi döneminde özellikle ellerin yıkanması gerektiğini söylüyorlar. Biz, bırakın el yıkamayı, sabah yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz" dedi.

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde suları sık sık kesilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Sularının, her gün 22.00 ile 07.00 saatleri arasında kesildiğini, zaman zaman gündüz saatlerinde de su verilmediğini belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenerek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE ELLERİMİZİ YIKAYACAK SU BULAMADIK'Mahalle sakinlerinden İbrahim Bircan, "Yıllardır Çandarlı'da mayıs ayından ağustos ayının sonuna doğru devam eden bir su sıkıntısı mevcut. Pandemi döneminde özellikle ellerin yıkanması gerektiğini söylüyorlar. Biz, bırakın el yıkamayı, sabah yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz. Bu bir mağduriyet. Bu sorunun çözümünü istiyoruz. Bu susuzluk devam ettiği sürece başka hastalıklar da çıkacak" dedi.'BELEDİYE ÇANDARLI'YA YATIRIM YAPMIYOR'Dikili-Çandarlı Barajı'nın 2015 yılında yapımının tamamlandığını hatırlatan Bircan, "Bu barajın, Çandarlı şehir şebekesine ve sitelere bağlanması gerekiyor. Bunun için Çandarlı'daki su şebekesinin değişmesi gerekiyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZSU'nun Çandarlı'ya yatırım yapmadığını görüyoruz. Bir baraj olmasa, suyun yetersiz geldiğini düşünebiliriz. İZSU'nun sitesinde, 'Öngörülemeyen nedenle su kesintisi olacak' yazıyor. Gündüz de plansız bir şekilde su kesintileri oluyor. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ne de Dikili Belediyesi'nden bir açıklama gelmiyor. İZSU'nun mutlaka buraya yatırım yapması gerekiyor" diye konuştu.'ÇANDARLI BÜYÜDÜ, PERİŞAN OLDUK'

Mahallede oturan Güler Ergüler, "Gece denmiyor, gündüz denmiyor suyumuz belirsiz saatlerde kesiliyor. Tuvaletler leş gibi. Su olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Su, hayattır. Ne bulaşığımızı yıkayabiliyoruz ne yemeğimizi yapabiliyoruz. Bidonlarla su taşıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. O kadar zor durumdayız ki, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Çandarlı büyüdü, büyüdükçe biz perişan olduk" dedi.


Kaynak: DHA

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