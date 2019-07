Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri turizmi canlandırıyor

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan feribot seferleri kapsamında ikinci kafile ilçeye ulaştı. Her hafta salı günleri karşılıklı olarak başlatılan feribot seferleri ilçeyi ekonomik açıdan hareketlendirirken, gelen 83 Yunanlı turist pasaport kontrolünden geçtikten sonra Dikili Salı Pazarı'na akın etti.

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Dikili ilçesi arasındaki karşılıklı feribot seferleri başladı. 2 Temmuz sabahı başlayan seferlerle gelen ilk turist kafilesinden sonra ikinci turist kafilesi de Dikili'ye ulaştı. Sabah saatlerinde Midilli'den deniz yoluyla yola çıkan 83 turist, pasaport kontrolünden geçtikten sonra Dikili Salı Pazarı'na akın etti. Türkiye'de olmaktan mutluluk duyan Yunan turistlerin bir kısmı Bergama ve Aliağa'ya, diğer bir kısmı ise İzmir merkeze gitmeyi tercih etti. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen ve Yunan turistlere rehberlik yapan genç kız, yaptığı kısaca konuşmasında, Midilli Adası'ndan toplamda 85 kişinin alışveriş yapmak için İzmir'e geldiğini belirtti.

"Alışveriş yapmalarından çok memnun kalıyoruz"

Midilli Adası'ndan yolcuları getiren kaptan Uğur Jale de, 83 Yunanlı ile birlikte bir araç ve iki adette motorun geldiğini, çoğunluğunun Dikili'de kalacağını, yirmi kişilik bir grubun da İzmir'e gideceğini ifade etti. Jale, her hafta bu seferlerin yapılacağını ve artış olmasını istediklerini, Dikili'de pazar olmasından dolayı bugünü tercih ettiklerini kaydetti.

Midilli Adası'ndan gelen yolculara rehberlik yapan Zeki Önen isimli bir başka rehberde, İngilizce ve Yunanca rehberlik yaptığını, önceden Yunanlıların buraya geldiklerini söyledi.

Dikili esnaflarından Merve Yüksel ise Midilli'den gelen kişilerin sabah saatlerinde gelerek akşama kadar Dikili'de dolaştıklarını, kendilerinden alışveriş yapmalarından çok memnun kaldığını, döviz ile alışveriş yapmalarının esnaf açısından olumlu olduğunu ve turizmin canlandığını kaydetti.

Yunan turistler, günübirlik ziyaret için geldikleri İzmir'de gönüllerince vakit geçirerek akşam saatlerinde feribot ile ülkelerine geri döndü.

Kaynak: İHA