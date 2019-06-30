Dikili ilçesindeki yangının ardından bir yangında Menderes'te

Ünlü tatil merkezi Özdere'de otluk alanda yangın başladı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangının ardından Menderes ilçesine bağlı Özdere'de de otluk alanda bir yangın çıktı.

Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde, yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına altına alınmış ve yangında yaklaşık 20 hektarlık bir alan zarar görmüştü.

Bu yangının ardından Menderes ilçesi Özdere'de de otluk alanda yangın başladı.

Şehir merkezine yakın alanda başlayan yangına çok sayıda ekip hemen müdahale etti.

Yangına; İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4'ün üzerinde arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti.

Şehir merkezi yakındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlarda sabotaj ihtimali olup olmadığı ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA