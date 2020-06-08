Dikili ikinci sebze ve meyve pazar yerine kavuştu Dikili Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci pazar yeri vatandaşların hizmetine açıldı.

Dikili Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçeye ikinci pazar yeri kazandırıldı. Meyve ve sebze pazarı olarak hizmet edecek pazar yeri ilk kez geçtiğimiz Cumartesi günü alışverişe açıldı. Pazar yerine Dikilili vatandaşlar tam not verdi.

Yeni düzene uygun

Salı günleri giysi pazarı olarak kullanılan ve İsmetpaşa Mahallesi Burmalı Çeşme Sokak'taki alanda kurulan ikinci sebze ve meyve pazarının hazırlanmasında salgın nedeniyle açıklanan genelgelere harfiyen uyuldu. Pazar tezgahları arasında sosyal mesafeye dikkat edilirken, vatandaşların da rahat alışveriş yapılabilmesine özen gösterildi.

İlk alışveriş Başkan Kırgöz'den

Cumartesi günü vatandaşların hizmetine açılan pazar yerinde ilk alışverişi de Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kırgöz, pazarcı esnafını da tek tek dolaşarak hayırlı işler, bereketli kazançlar dileklerini iletti.

Vatandaşımızın, esnafımızın yanındayız

Dikilililerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili'mizde hali hazırda Salı günleri kurulan sebze ve meyve pazar yerimiz bulunmakta. Ancak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ikinci pazar yerini ilçemize kazandırmayı uygun gördük. Artık Salı günleri dışında Cumartesi günleri de sebze ve meyve pazar yerimizi vatandaşlarımızın alışverişine açık. Projemiz ile vatandaşlarımızın gıda ürünlerine taze şekilde ulaşması sağlanırken, pazarcı esnafımızın da ekonomisine katkı sunduk. Tarımın yaygınlaşması, üreticimizin ekmeğinin büyümesi, vatandaşlarımızın sağlıklı ürüne kolay ulaşması için çalışmalarımız devam edecek. İkinci sebze ve meyve pazar yerimiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler