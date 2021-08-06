Dikili'de yangın var mı? Dikili'de yangın! Son dakika! İzmir Dikili Salihler'de yangın devam ediyor mu?
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Dikili'de yangın var mı? Dikili'de yangın! Son dakika! İzmir Dikili Salihler'de yangın devam ediyor mu?

Dikili'de yangın var mı? Dikili'de yangın! Son dakika! İzmir Dikili Salihler'de yangın devam ediyor mu?
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Son dakika haberleri arasında İzmir'in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangınına dair detaylar araştırılıyor. Dikili'de yangın var mı? İzmir Dikili Salihler'de yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, son dakika Dikili'de yangın haberleri!

Dikili'de yangın var mı? İzmir Dikili Salihler'de yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor.

DİKİLİ'DE YANGIN VAR MI?

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangını dün kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Salihler altı mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık bir alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Birçok ağacın küle döndüğü yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Dikili Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangın mahallinde çok sayıda jandarma ve polis de görev aldı.

Vatandaşların el birliğiyle alevlerle mücadele edip söndürülmesi için çabaladığı yangınla ilgili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Yangının E-87 karayolunda seyreden bir araçtan sorumsuzca atılan sönmemiş bir sigara izmariti nedeniyle çıktığını sanıyoruz. Ama yoğun çalışmaların ardından çok şükür yangın kontrol altına alındı" dedi.

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