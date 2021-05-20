Dikili'de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Dikili'de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Dikili'de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyon hızını alamayarak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyon hızını alamayarak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili-Çandarlı yolu Kadımerası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu K. idaresindeki 34 DEN 495 plakalı kamyon, sürücü karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarına devrildi. Kazada aracın şoförü Yolcu K. ve arkadaşı Ramazan E. yaralandı. Ambulansın gelmesiyle yaralılar, Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İZMİR

Dikili'de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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