DİKİLİ'DE SARDALYA ŞENLİĞİ ZAMANI
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DİKİLİ'DE SARDALYA ŞENLİĞİ ZAMANI

DİKİLİ'DE SARDALYA ŞENLİĞİ ZAMANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Dikili Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek 1. Dikili Sardalya Şenliği renkli görüntülere sahne olacak.

Dikili Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek 1. Dikili Sardalya Şenliği renkli görüntülere sahne olacak.

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı'nda düzenlenecek 1. Dikili Sardalya Şenliği 4 Eylül Cumartesi günü saat 18: 00'da gerçekleşecek. Şenlikte vatandaşlara ücretsiz balık ikramında bulunulacak.

"Herkesi bekliyoruz"

Kültür ve sanatın yanı sıra ilçeye özgü ürünlerin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Çandarlı ve Dikili'de gerçekleştirdiğimiz Kültür, Sanat, Demokrasi ve Emek Festivallerimizin ardından ilçemize özgü deniz ürünü olan Dikili sardalyasının tanıtımına yönelik şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü tüm vatandaşlarımızı balık ikramında bulunacağımız şenliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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