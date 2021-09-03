Dikili'de Sardalya Şenliği Zamanı
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Dikili'de Sardalya Şenliği Zamanı

Dikili'de Sardalya Şenliği Zamanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Dikili Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek 1. Dikili Sardalya Şenliği renkli görüntülere sahne olacak.

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı'nda düzenlenecek 1. Dikili Sardalya Şenliği 4 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'da gerçekleşecek. Şenlikte vatandaşlara ücretsiz balık ikramında bulunulacak.

"Herkesi bekliyoruz"

Kültür ve sanatın yanı sıra ilçeye özgü ürünlerin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Çandarlı ve Dikili'de gerçekleştirdiğimiz Kültür, Sanat, Demokrasi ve Emek Festivallerimizin ardından ilçemize özgü deniz ürünü olan Dikili sardalyasının tanıtımına yönelik şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü tüm vatandaşlarımızı balık ikramında bulunacağımız şenliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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