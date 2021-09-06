Dikili'de Sardalya şenliği sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dikili'de Sardalya şenliği sona erdi

Dikili'de Sardalya şenliği sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Dikili Belediyesi tarafından ilki düzenlen Dikili Sardalya Şenliği sona erdi.

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı'nda düzenlenen 1. Dikili Sardalya Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 1 tona yakın sardalyanın vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildiği etkinlikte Dikili Belediyesi müzik grubunun dinletisi de şenliğe katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Dikili'nin ürünlerine sahip çıkacağız"

İlçe ürünlerinin tanıtımına devam edeceklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Sardalyamıza sahip çıkıyoruz. Cennet Dikilimizin denizlerinden, toprağına bereket fışkırıyor. Dikili'mizin meşhur sardalyasının yanı sıra ilçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek. Bölgemize has ve kültürümüzü yansıtan ürünlerin tanıtımı ve korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Balıkçılarımıza teşekkürler"

Dikilili vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlikte balıkçılara da teşekkür eden Başkan Kırgöz, "Sardalyamızın tanıtımı için bizlerden desteğini eksik etmeyen balıkçı kardeşlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm kesimlerle ilçemizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Ali Koç Cristiano Çağdaş Atan Şenol Güneş Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dikili'de Sardalya şenliği sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:11:52. #1.14#

title