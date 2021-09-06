Dikili'de Sardalya şenliği sona erdi

Dikili Belediyesi tarafından ilki düzenlen Dikili Sardalya Şenliği sona erdi.

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı'nda düzenlenen 1. Dikili Sardalya Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 1 tona yakın sardalyanın vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildiği etkinlikte Dikili Belediyesi müzik grubunun dinletisi de şenliğe katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Dikili'nin ürünlerine sahip çıkacağız"

İlçe ürünlerinin tanıtımına devam edeceklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Sardalyamıza sahip çıkıyoruz. Cennet Dikilimizin denizlerinden, toprağına bereket fışkırıyor. Dikili'mizin meşhur sardalyasının yanı sıra ilçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek. Bölgemize has ve kültürümüzü yansıtan ürünlerin tanıtımı ve korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Balıkçılarımıza teşekkürler"

Dikilili vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlikte balıkçılara da teşekkür eden Başkan Kırgöz, "Sardalyamızın tanıtımı için bizlerden desteğini eksik etmeyen balıkçı kardeşlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm kesimlerle ilçemizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler