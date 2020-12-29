Dikili'de sahte içki operasyonu
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Dikili'de sahte içki operasyonu

29.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:36
Dikili'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yaptığı öne sürülen şüpheli 1 kişi polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yaptığı öne sürülen şüpheli 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, sorumluluk bölgesinde kaçak alkol satış faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde Çandarlı Mahallesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından alına arama kararına istinaden Ş. K. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada 10 adet 70 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 3 adet 50 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 1 adet 50 cl'lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde viski olduğu değerlendirilen sıvı, 6 adet alkol yapımında kullanılan likit kit, 6 adet 5 lt'lik bidonlarda etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi Ş.K isimli şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldığı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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