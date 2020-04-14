Dikili'de plajlar papatyalarla örtüldü
İzmir'in Dikili ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen papatyalar, plajlarda ilginç görüntüler oluşturdu.
14.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:48
İzmir'in Dikili ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen papatyalar, plajlarda ilginç görüntüler oluşturdu.
İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını kapsamındaki tedbirler nedeniyle boş kalan sahiller, sessizliğe büründü.
İsmetpaşa Mahallesinde bulunan mavi bayraklı belediye plajı da açan çiçeklerle adeta papatya bahçesine dönüştü.
Kaynak: AA