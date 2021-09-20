DİKİLİ'DE PLAJ VOLEYBOLU ŞAMPİYONASI SON BULDU

Dikili Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un Dikili etabı sona erdi. 3 gün süren turnuva Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından ilçeye kazandırılan yeni Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleşti.

Uluslararası organizasyon

Türkiye başta olmak üzere KKTC, Rusya, Ukrayna, ABD, Gambiya gibi çeşitli ülkelerden erkekler ve kadınlar kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride toplam 32 takım, 64 sporcunun yer aldığı müsabakalar kıran kırana geçti. Gündüz maçlarının yanı sıra gece maçlarının da yapıldığı turnuva, Dikilili sporseverlere keyifli anlar yaşattı.

"Sporun her çeşidine ev sahipliği yapacağız"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Türkiye Plaj Voleybolu şampiyonluk serisi Dikili etabında yarışan takımların Türkiye serisi için puan topladıklarına değinerek turnuvanın önemine dikkat çekti. Başkan Adil Kırgöz, " TVF Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un Dikili etabını ilçemizde gerçekleştirdik. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde ev sahipliğini yaptığımız, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yarışan ekipler Türkiye serisi için puan topladılar. Bunu da ilk kez ilçemize kazandırdığımız 1300 seyirci kapasiteli, dünya standartlarına uygun, plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu karşılaşmalarının yapılacağı Plaj Sporları Tesisi'mizde gerçekleştirdik. Sporun her çeşidine ev sahipliği yapmaya, Dikili'mizin adını spor etkinliklerimizle duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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