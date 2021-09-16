DİKİLİ'DE PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI YAŞANACAK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİKİLİ'DE PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI YAŞANACAK

Habermetre - Haberler | Toplum
DİKİLİ'DE PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI YAŞANACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un yeni etabı Dikili'de gerçekleşecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un yeni etabı Dikili'de gerçekleşecek.

17-19 Eylül tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour'un yeni etabı Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçeye kazandırılan Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleşecek.

"Yabancı ülkelerden yoğun katılım"

Türkiye başta olmak üzere KKTC, Rusya, Ukrayna, ABD, Gambiya gibi çeşitli ülkelerden, erkekler ve kadınlar kategorisi olmak üzere toplam 31 takım turnuvada yer alacak. Gündüz ve gece maçlarına sahne olacak turnuvada dereceye giren takımlara para ödülü de verilecek.

Sporun merkezi Dikili

Sporun her branşına destek olduklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Doğası temiz modern Dikili hedefimiz için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında her alanda çalışmalarımızı sürdürürken spor alanında da ilçemize yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un yeni etabını ilçemize kazandırdığımız 1300 seyirci kapasiteli, dünya standartlarına uygun, plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu karşılaşmalarının gerçekleşebileceği sahamızda düzenleyeceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sporcuları da ilçemizde misafir edeceğiz. Tüm sporculara turnuvada başarılar diliyorum. Güzel ilçemizin adını çeşitli spor etkinlikleriyle duyurmaya devam edeceğiz. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Halis Özkahya Amelia Hamlin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yevgeniy Ziniçev Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DİKİLİ'DE PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI YAŞANACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:29:40. #1.11#