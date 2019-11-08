Dikili'de Kooperatifleşmenin önemi masaya yatırıldı

08.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:53

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen "Kooperatifleşmenin Önemi" adlı konferansa Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"Kazanan üreticimiz olacak"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçede üreticinin kalkınması ve çiftçinin ekmeğinin büyümesi için kooperatifleşmeyi önemsediklerine vurgu yaptı. Kentteki tüm üreticilerin kaderini değiştirecek önemli adımların atıldığını ifade eden Başkan Kırgöz, "Güzel ilçemiz Dikili sahil kenti olmasının yanı sıra bir tarım kentidir. Böylesine önemli bir toprak zenginliği içinde Dikili Belediyesi olarak kooperatiflere bakış açımız nettir. Üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Yerel ekonomileri güçlendiren, yaşam şartlarını iyileştiren, yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araç olan kooperatifçiliği önemsiyoruz. Bu kapsamda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği, Köy-Koop İzmir'in deneyimi ile Dikili'mizde kazanan çiftçimiz ve üreticimiz olacak. Toprağından bereket fışkıran bu coğrafyada tarımı daha güvenli, adil, hak ettiğini alan ve geleceğine umutla bakan insanlarımız için yeşerteceğiz" dedi.

"Türkiye'ye örnek İzmir"

Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ise Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları çalışmaları gerçekleştirdiği sunum ile anlattı.

Gönüllük esasıyla başlanan kooperatifleşmenin Türkiye'de nasıl başladığını ve gelinen noktayı da gözler önüne seren Soyer, "Kooperatifçiliğin ne olduğunu, bu topraklarda nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, nerede hatalar yapıldığını iyi bilmemiz gerekiyor.Kooperatifler gönüllülük esasıyla kurulan ama ticaret yapan kurumlardır. Dünyada ileriye gitmiş ülkelerin kendi kalkınmalarını sağlamalarının birinci koşulu o memlekete gönül vermekten geçmektedir. Bu gönüllülük esası bir sektör aslında, üçüncü sektör diyorlar buna dünyada. Bu üçüncü sektöründe elemanları var, bizler. Biz, bir öğretmen olabiliriz, bir yerde memur olabiliriz, bir fabrika işçisi olabiliriz, belediye başkanları zaten gönüllü ama her ne iş yapıyorsak önce gönlümüzü koymamız lazım. Para kazanılacak bir işte de gönlünüz olmadan iş olmuyor. O gönüllükte bir araya gelip el ele vermekten geçiyor. Bir avuç zeytinin bir anlamı var mı? Bana bir getirisi var mı? Belki bir damla. Ama biz, hepimiz bir araya geldiğimizde, o avuçlarımızı birleştirdiğimizde bu memlekete bir faydası var mı? Hem bize hem de bu memlekete çok daha büyük faydaları var. O yüzden kooperatifçilik işte böyle bir araya gelip el ele tutuşmak ve öncelikli olarak gönüllü olmaktır. Biz İzmir'de kooperatifler olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İzmir aslında Türkiye'de bunu en iyi yapan şehir, en öncü şehir. Kadını ile erkeği ile el ele tutuşmayı en iyi biz becerebiliyoruz ve Türkiye'ye de örnek olabiliriz" dedi.

"İzmir kırsal kalkınmanın başkenti"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir genelinde ve kırsalda yaptıkları çalışmaları aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay da, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel yönetim olarak Türkiye'de birçok ilke imza attı. Tarım Daire Başkanlığı'nı Türkiye'de ilk kuran İzmir Büyükşehir Belediyemizdir. Sözleşmeli üretim modeliyle kooperatiflerden ürün alarak destek sağlamaya çalışan yine büyükşehir belediyemizdir. Ayrıca büyükşehir belediyemiz ihtiyaç duyduğu ürünlerin tamamını kooperatiflerden temin etmeye çalışıyor. Başka bir tarım mümkün uygulamaları ile üreticinin ürününe değer katmaya çalışıyoruz, verimini arttırmaya çalışıyoruz. Onun işlenmesi için değer bulması için çalışıyoruz. İlk değil son ürün olarak satılması için pazara ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile kırsalda kalkınmanın başkenti İzmir olmuştur" dedi.

Kaynak: Bültenler