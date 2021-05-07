Dikili'de Hıdırellez kutlamasında müzisyenler unutulmadı

Salgın sürecinde meslek gruplarına yönelik desteklerini sürdüren Dikili Belediyesi, Hıdırellez gününde müzisyenlere destek verdi.

Salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız gerçekleştiren Dikili Belediyesi, ekonomik anlamda etkilenen meslek gruplarına da desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda uzun süredir işsiz olan müzisyenler Hıdırellez gününde de unutulmadı. Dikili Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Dikilili müzisyenler ilçenin sokaklarında sanatlarını icra ettiler.

Desteğimiz sürecek

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceklerini kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Salgın nedeniyle ne yazık ki bazı meslek gruplarımız büyük zarar gördü. Bunların başında da müzisyen kardeşlerimiz geliyor. Biz de onlara bir nebze destek olmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerine sokak aralarında müzik çaldırarak güzel bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Hıdırellez gününde de bu etkinliği daha geniş kapsamlı yaptık. Böylece müzisyenlerimiz sanatlarını icra ederlerken biz de onların ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sunmuş oluyoruz. Bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez coşkusunu Dikilili hemşehrilerimizle birlikte yaşamış olduk. İnşallah bu zor zamanları birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla atlatıp daha sağlıklı, daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Biz tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın, esnafımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimizin Hıdırellezini bir kez daha kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler