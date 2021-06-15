DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ
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DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinin Salihleraltı bölgesinde faaliyet gösteren bir mandıranın atıklarının dereye atıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.

İZMİR'in Dikili ilçesinin Salihleraltı bölgesinde faaliyet gösteren bir mandıranın atıklarının dereye atıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.

Yazlık siteler bölgesinde yer alan Kıratlı Deresi'nde, 2019 yılından bu yana yaşandığı iddia edilen kirliliğin, sağlığı tehdit eden boyutlara vardığını ifade eden yöre halkı, protesto gösterisinde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren bir mandıra tarafından gizlice boru döşenerek atıklarının dereye salındığı öne sürüldü. Sitede oturanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıratlı köyü foseptiğinin taşması ve buradaki mandıranın atıklarını dereye vermesi sonucunda oluşan yoğun koku ve kirlilik üzerine 2019 yılında, 18 site yöneticisinin imzalarıyla şikayette bulunulduğu belirtildi. Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin tutanak altına aldığı kirlilikle ilgili henüz cezai yaptırım uygulanmadığını belirtildi. Vatandaşlar, çeşitli kamu kurumlarına şikayet başvuruları yapıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını söyledi. Kıratlı Deresi önünde protesto gösterisi yapan yöre halkı, yaşanan kirliliğe bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Vatandaşlardan Atifet Yücel, "Sorunumuz var, şikayetçiyiz. Şikayetimize çözüm istiyoruz. Bunun için başvurmadığımız yer kalmadı. Ama hala bir sonuç alamadık" dedi.

Bir diğer vatandaş Ege Rüzgar Pak (12) ise, "Temiz bir deniz istiyoruz. Bizim de temiz bir denize girmeye hakkımız var. Başka sitelerin bu kanala kanalizasyon atıklarını bırakma hakları yok. Kimsenin Ege Denizi'ni kirletmeye hakkı yok" diye konuştu.

Avukat Tamer Demirdelen de; "En büyük sorun mandıralar ve arıtması olduğu halde çalıştırmayan müesseselerdir. Şikayetlerimiz Valiliğe, Belediye Başkanlığı'na ve Kaymakamlığa yapılmıştır. Ancak alınan hiçbir sonuç yoktur. Cezalandırma ve caydırıcı hiçbir şey yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ
DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ
DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ
DİKİLİ'DE DENİZDE MANDIRA KİRLİLİĞİ TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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