DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü.

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönüm makilik alan küle döndü.

Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki Askertepe mevkiindeki makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigaradan çıktığı bildirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, hayvan damlarının bulunduğu bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile İzmir Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından 76 itfaiye aracı sevk edildi.

Yerleşim yerine 150 metre mesafedeki yangında, alevler havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönümlük makilik alan küle döndü.

DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kadir Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:24:35. #1.14#

title