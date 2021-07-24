DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN -2

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü.

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönüm makilik alan küle döndü.

Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki Askertepe mevkiindeki makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigaradan çıktığı bildirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, hayvan damlarının bulunduğu bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile İzmir Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından 76 itfaiye aracı sevk edildi.

Yerleşim yerine 150 metre mesafedeki yangında, alevler havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönümlük makilik alan küle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı