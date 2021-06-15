Dikili'de bir grup yazlıkçı, Kıratlı Deresi'ndeki kirliliği protesto etti
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Dikili'de bir grup yazlıkçı, Kıratlı Deresi'ndeki kirliliği protesto etti

Dikili'de bir grup yazlıkçı, Kıratlı Deresi'ndeki kirliliği protesto etti
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesindeki Kıratlı Deresi'nde oluşan kirlilik yazlıkçılar tarafından protesto edildi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Kıratlı Deresi'nde oluşan kirlilik yazlıkçılar tarafından protesto edildi.

Dikili Salihleraltı Sitesi'nden geçen deredeki kirliliğin temizlenmediğini ve derenin kötü koku yaydığını ileri süren bir grup yazlıkçı, dere kenarında bir araya geldi.

Kirliliğe, bölgede faaliyet gösteren bir mandıranın neden olduğunu ileri süren yazlıkçılar, 18 site yöneticisinin imzasıyla şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ileri sürdü.

Salihleraltı Sitesi sakinlerinden Atifet Yücel, Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri olmak üzere çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını belirterek, "Sorunumuz var, şikayetçiyiz. Şikayetimize çözüm istiyoruz. Bunun için başvurmadığımız yer kalmadı. Fakat hala bir sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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