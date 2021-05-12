Dikili'de alışveriş kartı uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dikili'de alışveriş kartı uygulaması

Dikili'de alışveriş kartı uygulaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Dikili Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi yapılan Alışveriş Kartı uygulaması, birlik ve beraberlik ruhunu doruğa çıkardı.

Dikili Belediyesi tarafından başlatılan "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında "Alışveriş Kartı" uygulaması hayata geçirildi. Dikilili esnaf ve iş insanlarını dayanışma için bir araya getiren uygulama kapsamında içlerine bakiye yüklenen alışveriş kartları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dikili Dayanışması Gönüllere Ulaştı

Pandemiden etkilenen yurttaşlara yardım eli uzatmak isteyen Dikili'nin esnaf ve iş insanları arasında köprü olan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, " Ramazan'ın ruhunauygun hizmetler ile vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 'Gönül Köprüsü' projemiz ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak paketlerimizi ulaştırmıştık. Projemizin farklı bir ayağını daha hayata geçirerek 'Alışveriş Kartı' uygulamasını başlattık. İlçe esnaflarımız ve iş insanlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz uygulamamız amacına ulaştı. İçlerine bakiye yüklenen alışveriş kartlarını yine ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturduk. Projemize destek veren herkese teşekkür ederim. 'Birlikte Dikili'ruhunun en iyi örneklerini ilçemizde sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Burak Sergen Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dikili'de alışveriş kartı uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:23:51. #1.14#

title