Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı
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Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

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İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Nisan saat 04.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu biligisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, saat 08.00 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan 64 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi


Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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