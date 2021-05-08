Dikili'de 28 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Dikili ilçesinde, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.15 sularında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY