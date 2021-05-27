Dikili'de 10 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot içerisindeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot içerisindeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 02.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen iki Sahil Güvenlik Botu tarafından, can salı içerisinde bulunan 10 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay