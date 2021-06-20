Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nın final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nın final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. İlk gün oynanan müsabakalarda tur atlayan takımlar 19 Haziran günü final gruplarında mücadele etti. Maçların ardından İzmir'in Dikili ilçesinde 18-19 Haziran tarihlerinde, İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve Dikili Arda Av Outlet takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Bademli Spor 2., 1912 Kadalar adlı takım ise 3.'lüğü elde etti. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarı belgesi verilirken, dereceye giren takımların kupalarını ise Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Kaya, Hakan Budak ve Çiler Güler takdim etti. - İZMİR

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Kerimcan Durmaz
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 11:48:56. #1.15#

title