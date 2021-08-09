Dikili Belediyesi'nden dev proje
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Dikili Belediyesi'nden dev proje

Dikili Belediyesi'nden dev proje
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Dikili Belediyesi temiz enerji kaynaklarından güneş enerjisinin bölgede kullanımı için önemli bir adım atarak güneş enerjisi santrali kuruyor.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Doğası temiz modern Dikili" hedeflerinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarını Dikili'ye kazandırarak öncülük etmeye devam ediyor. Yapılan çalışma ile Demirtaş Mahallesi'nde 28 bin metrekarelik alanda yaklaşık 9 milyonluk maliyetle kurulacak güneş enerji santrali için ilk adım atıldı.

İlçeye örnek olacak

Güneş enerjisinin çevreci ve doğal bir kaynak olduğunu belirten Başkan Kırgöz, "İklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı olarak yaşanan sıkıntılar gün geçtikçe artarak bizlere kalıcı hasarlar bırakmakta ve yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerin çözülmesinde sürdürülebilir kalkınma amaçları önemli rol oynamaktadır. Biz de bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza başladık ve bu noktada ilk adımlarımızı atıyoruz. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ilçemize örnek olmasını düşündüğümüz 1.4 megavatlık Güneş Enerji Santrali kuruyoruz. Bu sayede kurumumuzun tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı planlıyoruz. Kendi enerjisini üreten bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz "dedi.

Kaynak: Bültenler

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