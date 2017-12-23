Taşeron İşçi Dikili Belediye Başkanı Hakkında Taciz İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

İzmir'in Dikili ilçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan kadın, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan 24 yaşındaki G.K., 17 Temmuz 2017 akşamı çalıştığı sırada Başkan Tosun'un kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Tosun, konu hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını belirterek "Ancak ifade etmek isterim ki bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzü yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan G.K'nin bugün iş yerine geldiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Ek Hizmet Binasında görevli zabıta yardımcı personeli D.C. (32) 17 Temmuz'da Tosun'un kendisini sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla 25 Ağustos 2017 günü jandarmaya şikayette bulunmuştu.