Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca dün saat 06.40'ta Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Aykut Kocaman Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:21:28. #1.14#

title