Dikili açıklarında lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı
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Dikili açıklarında lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili açıklarında lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca, saat 04.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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