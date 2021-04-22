Dikili açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı
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Dikili açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 15.35 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Dikili açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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