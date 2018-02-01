Dikilen Ağaçlar Vatandaşın Ekonomisini Canlandıracak

Yunusemre Belediyesi, "1 milyon fidan toprakla buluşuyor" projesi kapsamında Üçpınar Mahallesi'nde yaklaşık 500 adet mahlep ve mantar meşesi ağacı dikti. Yapılan çalışma ile bölge halkının 4-5 yıl sonra ekonomik kazanç elde edeceği öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yeşillendirme ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürüyor. '1 milyon fidan toprakla buluşuyor' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Üçpınar Mahallesi'nde 500 adet Mahlep ve Mantar Meşesi ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatları ile ilçede yoğun yeşillendirme çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Alana mahlep ve mantar meşesi ağaçlarının dikildiğini kaydeden Aydoğdu, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor projemiz kapsamında 2018 yılında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Üçpınar Mahallemizde yaklaşık 500 tane Mahlep ve Mantar Meşesi ağacını toprakla buluşturduk. Bu ağaçlarımız ile 4 - 5 yıl sonra Üçpınar Mahallemizde bulunan vatandaşlarımız ekonomik kazanç elde edecek. Bu mantar meşesi ağacımızdan vatandaşlarımız ısı ve yalıtım, spor aletlerine dolgu ve ayakkabıcılık sektöründe faydalanacak. Ayrıca mahlep ağacımızdan da pastacılık ve baharat sektöründe yararlanabilecekler" dedi. - MANİSA