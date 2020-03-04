Dikey tarım ile marketlerde canlı sebze dönemi başladı

04.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:58

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren CarrefourSA, "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" serası yöntemi ile müşterilerine market içinde yetiştirilen ürünleri sunuyor.



Yüzde 100 yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği özel yapay zeka teknolojisi ile marketlerine canlı sebze ve baharat üretimine başlayan CarrefourSA, kıvırcık, marul, fesleğen, reyhan, maydanoz, kekik gibi ürünleri "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" yöntemiyle sağlıklı bir şekilde üretip müşterilerine sunuyor.



Türkiye'de bir ilki gerçekleştirildi



Hızla çoğalan nüfus, yıllardır ağır gübre kullanımı ve ilaçlamanın yanı sıra kış aylarında iklime bağlı zorluklara karşın yaş sebze ve meyve ürünlerinin yoğun nüfus olan şehirlere taşınması esnasında zaman, iş gücü ve lojistik giderler çıkması, günümüzde yıpranmış topraklarda tarım yapabilmek için teknolojik açıdan alternatif çözümler üretiliyor.



Bu çerçevede CarrefourSA, Türkiye'de perakende sektöründe bir ilke imza atarak yaklaşık 6 ay önce İstinye Hipermarketi'nde "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" sistemi sayesinde yetiştirdiği ürünlerin satışına başladı. CarrefourSA, bu sistemle aylardır başarılı bir şekilde ürünler üretip reyonlarına taşırken, müşterilerden de çok sayıda olumlu görüş alıyor. Gelişen yoğun talep sayesinde geçen ay CarrefourSA MKM Akatlar Gurme marketinde ikinci bir üretim dolabı açıldı.



Sistem sayesinde ürün satış fiyatları düşüyor



Yüzde 100 yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği tamamı yerli olan bu ekipmanlar ile öncelikle en taze ürün, hiç tarım ilacı kullanmadan üretilebiliyor. Sistem, yapay zeka program sayesinde alıcılar ile sürekli üretim alanını takip etme, ihtiyaç anında gerekli mineral ısı ve ışık gibi faktörleri devreye alarak üretim yapma mantığı üzerine kurulu.



Sistem içinde su dönüşümü sağlanması nedeni ile geleneksel üretim yöntemlerine göre yüzde 90 tasarruf sağlanıyor. Lojistik maliyetleri azaldığı için bu ürün, satış fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Dış etkenlerden etkilenilmediği için de sürekli ve düzenli hasat yapma imkanı büyük avantajı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA