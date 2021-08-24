Dikey Rüzgar Tüneli, test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi

- Dikey Rüzgar Tüneli, test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi Yerli ve Milli teknoloji hamlesine bir yenisi daha eklendi Yerli ve Milli teknolojiyle Stop Grup Güvenlik A.Ş. tarafından üretilen açık konsept Dikey Rüzgar Tüneli projesi, test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

- Dikey Rüzgar Tüneli, test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi

Yerli ve Milli teknoloji hamlesine bir yenisi daha eklendi

İSTANBUL - Yerli ve Milli teknolojiyle Stop Grup Güvenlik A.Ş. tarafından üretilen açık konsept Dikey Rüzgar Tüneli projesi, test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Proje hakkında bilgiler aktaran Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Şahin, "Türk havacılık ve savunma sanayisine böyle bir ürün kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Stop Grup Güvenlik A.Ş. tarafından bir yıl önce yerli ve milli imkanlarla projesi tasarlanarak çalışmalara başlanılan Açık Konsept Dikey Rüzgar Tüneli sistemi, test uçuşları başarı ile gerçekleştirilerek gerekli belgeler alındı. Askeri ve sivil havacılıkta paraşütle atlama eğitimlerinde kullanılacak olan sistem, başlangıç seviyesinde eğlence sektöründe ve üniversitelerin havacılık bölümlerinde de eğitim amaçlı kullanılabilecek. Dünya havacılığının kabul ettiği bu sistem artık ülkemizde de üretilecektir. Elektrik, mekanik ve elektronik sistemlerin tamamı yerli imkanlarla imal edilen bu sistem, test uçuşlarını başarı ile gerçekleştirerek seri üretime geçildi.

"Türk havacılık ve savunma sanayisine böyle bir ürün kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz"

Dikey Rüzgar Tüneli projesiyle ilgili konuşan Stop Grup Güvenlik A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Murat Şahin, "11 yıldır güvenlik sektöründe NATO, ROKETSAN, ASELSAN, Kara kuvvetleri gibi büyük kuruluşlara hizmet vermekteyiz. Dikey Rüzgar Tüneli üretme fikri bir yıl önce oluştu. Bir yıldır üstünde çalıştığımız sistemi bu gün hayata geçirdik. Dikey Rüzgar Tünelinin kullanım alanı paraşütten atlama simülatörüdür. Paraşütle atlamada iki evre vardır, birinci evre uçaktan atladığınız kısım havada kalmayı öğrendiğiniz kısım, ikincisi ise paraşütün açılmasından sonra yere iniş dönemidir. Dikey Rüzgar Tüneli uçaktan atladığınızdan paraşütü açacağınız alana kadar havada ne şekilde kalacağınızı öğreneceğiz simülatördür. Burada paraşütle atlamanın riskleri çok fazla. Bilmeyen birinin uçaktan ilk atlaması çok riskli, Dikey Rüzgar Tüneliyle bir saatlik eğitim yüzde 90 oranında havada nasıl kalacağını öğretmektedir. Bu da paraşütçünün hayatını riske etmemek adına çok önemli bir unsur. Türk havacılık ve savunma sanayisine böyle bir ürün kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

"Dikey Rüzgar Tünelinin açık konsepti Türkiye'de bu güne kadar üretilmemiştir"

Bir yıl önce yola çıktıklarını ve ürünü yapmak için başladıklarını söyleyen Şahin, "Bir yıl evvel yola çıkarken, Atatürk'ün İstiklal göklerdedir sözüyle ve sayın cumhurbaşkanımızın yerli ve milli sözünü birleştirerek Türk Savunma Sanayine, havacılık sanayisine bir ürün kazandırmak istedik. Dikey Rüzgar Tünelinin açık konsepti Türkiye'de bu güne kadar üretilmemiştir. Bunun ilk yapan firma olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünümüzün lansmanını yaptık. Özel Kuvvetlerde 8 yıl paraşüt eğitmenliği yapmış bir albay arkadaşımız geldi ve ürünümüzün denemelerini yaptı ve olurunu verdi. Türk Hava Kurumu ürünümüzle çok ciddi önem gösterdi. Çok ilgilendiler, geldiler yine gelecekler. Türk Hava Kurumunun bu şekilde ilgilenmesi bizi onure etti. Özellikle savunma sanayisi ve eğlence sektörüne üniversitelere böyle bir ürün kazandırdığımız için mutluyuz. Gerçekten 27 yıllık bir geçmişi var şirketimizin, gelmiş olduğumuz son nokta burası. Ama bazı konularda çok aykırı fikirlerimiz oldu, sonuca ulaşmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş