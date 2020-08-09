Dikey Geçiş Sınavı yapıldı Önlisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar bugün dikey geçiş sınavında ter döktü.

Önlisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar bugün dikey geçiş sınavında ter döktü. Sınav öncesi korona virüs önlemleri de alındı.

Yaklaşık 400 bin aday bugün Dikey Geçiş Sınavında ter döktü. Sınav saat 10.15'te başladı. 150 dakikalık tek oturumda adaylara

sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarıyla, ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan başarı puanlarının, belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. Sonuçlar, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA